Natale 2019, tutti i film Disney in programmazione in tv

Torna quel magico periodo dell’anno in cui la Disney invade i piccoli schermi con tantissimi film, tra classici d’animazione e lungometraggi che hanno da sempre catturato l’occhio dei più appassionati. E anche per questo Natale 2, tutti i palinsesti della tv italiana hanno deciso di adattarsi al fenomeno natalizio Disney, dalla Rai a Mediaset fino a Sky.

La casa di Topolino torna ad accompagnare per mano i telespettatori in avventure viste e riviste ma che, a Natale, si riscoprono come se fosse la prima volta.

Vediamo giorno per giorno qual è la programmazione televisiva dedicata ai film Disney, a partire dal 23 dicembre 2019 per finire con il 6 gennaio 2020.

Film Disney a Natale 2019, 23 dicembre

In perfetto clima pre-natalizio, la tv si riempie di Disney. Su Rai 2 arriva in prima serata Alla ricerca di Nemo, il capolavoro della Disney Pixar che racconta del giovanissimo pesce pagliaccio e della particolare amicizia con la smemorata Dory, in un viaggio che attraversa tutto l’oceano.

Film Disney, 24 dicembre

La vigilia di Natale porta invece in tv il sequel della storia del simpatico pesce pagliaccio, questa volta incentrato sull’amica smemorata. Infatti, su Rai 2, arriva Alla ricerca di Dory, in prima visione TV. Di fatto, il film è uscito nel 2016.

Su Sky Cinema Family invece troverete al canale 304 il sequel tanto atteso de Gli Incredibili: il secondo capitolo con la famiglia più strampalata di supereroi animerà la vostra vigilia di Natale.

Film Disney a Natale, 25 dicembre

Natale sarà completamente dedicato ai film Disney. Diversi saranno i canali che si contenderanno l’attenzione dei telespettatori. Partiamo da Rai 2: dalla mattina, ore 8:45, va in onda Planes 2 – Missione antincendio. Su Tv2000, alle 18:30, va in onda Oliver & Company.

Rai 1 invece propone in prima serata, quindi a partire dalle 21:25, il live-action de La bella e la Bestia con Emma Watson e Dan Stevens, campione d’incassi al botteghino arrivato nelle sale nel 2017.

Sempre su Rai 1, verrà trasmesso in seconda serata il film d’animazione La bella e la bestia 2 – Un magico Natale, sequel del cartone animato.

26 dicembre, i film

Passato Natale, si continua comunque con i film Disney. Su Rai 2, infatti, andrà in onda il film Disney Pixar di Ratatouille con il dolce topo Remy che vuole diventare uno chef in quel di Parigi. Rai 1 invece propone il live-action di Cenerentola, in onda in prima serata dalle 21:25.

Su Sky Cinema Family va in onda la replica de Gli incredibili 2 alle ore 13:40.

Venerdì 27 dicembre

Venerdì invece in prima serata su Rai 2 va in onda Saving Mr Banks, il film che racconta com’è nata Mary Poppins e vede recitare il duo oscar Emma Thompson e Tom Hanks (che qui interpreta Walt Disney).

Elenco in aggiornamento

Per tutti gli altri film in programmazione in tv, trovate qui l’elenco dettagliato.