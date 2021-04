Felicissima sera streaming e diretta tv: dove vedere lo show di Pio e Amedeo

Questa sera, venerdì 30 aprile 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata di Felicissima sera, lo show di Pio e Amedeo. Grandi coreografie e performance, ospiti di primo piano, musica live, momenti di irriverente comicità e lo sguardo disincantato sul mondo del duo, pronto a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza. Dove vedere la terza e ultima puntata di Felicissima sera in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo show di Pio e Amedeo, come detto, va in onda stasera – venerdì 30 aprile 2021 – in chiaro, gratis, alle ore 21,45 su Canale 5 (tasto cinque o 505 – versione HD – del digitale terrestre).

Felicissima sera streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire lo spettacolo anche in live streaming. Come? Su Mediaset Play Infinity (sito, app, smart tv) dove sarà possibile seguire le puntate in diretta, recuperarle in un secondo momento e rivedere i momenti più divertenti. I profili Facebook, Instagram e Twitter di Felicissima Sera, inoltre, coinvolgeranno gli utenti con gif, meme e video esclusivi di backstage. L’hashtag ufficiale è #FelicissimaSera.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la terza e ultima puntata di Felicissima sera, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda tre puntate. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):