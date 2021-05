Felicissima sera il meglio di: anticipazioni, ospiti e streaming | Pio e Amedeo

Questa sera, giovedì 6 maggio 2021, su Canale 5 in prima serata va in onda Il meglio di Felicissima sera, lo show di Pio e Amedeo che ha registrato ottimi ascolti nelle tre puntate trasmesse in queste settimane e finito al centro delle polemiche per il discusso monologo sul politicamente corretto. Un modo per rivedere il meglio delle esibizioni, degli sketch e degli ospiti di questa prima edizione di Felicissima sera. Appuntamento dunque questa sera, 6 maggio, con Il meglio dello show di Pio e Amedeo. Di seguito le anticipazioni, gli ospiti e come fare per vederlo in streaming.

Anticipazioni e ospiti

“Una montagna russa di emozioni”, così avevano presentato il loro show Felicissima sera Pio e Amedeo, il duo foggiano che dopo tanta gavetta faceva il proprio debutto in prima serata su Canale 5. Il programma ha avuto un successo in termini d’ascolti forse inaspettato, grazie anche alla presenza di ospiti da grande varietà come Claudio Baglioni, Francesco Totti, Achille Lauro e Maria De Filippi, che ha aperto la prima serata. Durante Il meglio di Felicissima sera – in onda oggi in prima serata – rivivremo i momenti più divertenti di questa prima edizione: le interviste agli ospiti, le esibizioni, gli sketch.

La trasmissione in questi giorni è stata travolta dalle polemiche per il monologo sul politicamente corretto: secondo i comici pugliesi, non sono le parole a contare, ma le intenzioni. Per questo si potrebbero usare termini tabù come ne*ro o fr*cio, se non dette con cattiveria e per razzismo. Un discorso che ha fatto molto discutere, e che ha diviso l’opinione pubblica e persino la politica. Tra gli ospiti di Felicissima sera, oltre a quelli citati, anche Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna, Noemi e molti altri.