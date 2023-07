Felicissima sera – All inclusive: le anticipazioni (cast e ospiti) della seconda puntata del programma di Pio e Amedeo su Canale 5

Stasera, giovedì 20 luglio 2023, alle ore 21,45 (circa) va in onda in replica la seconda puntata di Felicissima sera – All inclusive, la seconda stagione dello show condotto da Pio e Amedeo che prevede numerosi ospiti ed esibizioni. Il nome del programma, come dichiarato dai conduttori, è ispirato alla canzone “Zappatore” di Mario Merola. In realtà, è stato un ristoratore foggiano a dare questa idea ai comici, poiché il termine ricorda un fine pasto piuttosto ricco, così come è il loro show. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla puntata di oggi.

Anticipazioni (ospiti)

Quali saranno gli ospiti della seconda puntata di Felicissima Sera – All inclusive (2023) in onda stasera su Canale 5? Nel corso della puntata Pio e Amedeo accoglieranno diversi ospiti dal mondo dello spettacolo. In particolare Gerry Scotti, Annalisa, Fabio Cannavaro, Irama, Nilla Zilli, Giovanna Civitillo e Antonello Venditti.

Il programma, come la prima stagione, è condotto dal duo comico foggiano composto da Pio D’Antini ed Amedeo Grieco, che sono anche gli ideatori della trasmissione. I due, dopo aver lavorato nei villaggi turistici e sui canali televisivi locali, sono sbarcati sulle reti Mediaset come inviati de Le Iene nel 2012, per poi conquistare il successo con il loro primo programma Emigratis.

In ciascuna delle tre puntate di Felicissima Sera artisti di primo piano, musica live, momenti di irriverente comicità, grandi coreografie e performance e lo sguardo disincantato di Pio e Amedeo sul mondo: pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza.

In occasione della prima stagione del programma, il duo è stato interessato da numerose polemiche riguardo ad atteggiamenti e dichiarazioni nei confronti del tema del politicamente corretto, razzismo, antisemitismo, violenza contro le donne, Gay Pride e dei diritti LGBT in Italia. Il duo è stato accusato sui social media e da differenti esponenti delle diverse comunità, tra cui Vladimir Luxuria, Fabrizio Marrazzo, Ruth Dureghello, di aver mancato conoscenza e sensibilità dei problemi trattati, non considerando i danni fisici e psicologici a cui sono sottoposti gli appartenenti alle differenti comunità.

Felicissima Sera – All inclusive: quante puntate

Quante puntate sono previste per Felicissima sera – All inclusive (2023) su Canale 5? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima giovedì 13 luglio 2023; la terza e ultima giovedì 27 luglio 2023. Non è però esclusa la possibilità di vedere una quarta puntata con il “meglio di”. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 13 luglio 2023

Seconda puntata: giovedì 20 luglio 2023

Terza puntata: giovedì 27 luglio 2023

Quarta puntata: giovedì 3 agosto 2023?

Streaming e tv

Dove vedere Felicissima Sera – All inclusive in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.