Felicia Impastato in tv e live streaming: dove vedere il film

FELICIA IMPASTATO STREAMING TV – Questa sera, venerdì 22 maggio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda in replica il film per la tv Felicia Impastato che racconta la storia della madre di Peppino, ucciso dalla mafia nel 1978. Ma dove è possibile vedere il film in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film Felicia Impastato va in onda questa sera – venerdì 22 maggio 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21,25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Streaming

Chi vuole seguire il film Felica Impastato in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

Trama

Il film parte dalla morte di Peppino Impastato nel 1978: il corpo del giornalista e attivista di Democrazia Proletaria di Cinisi viene ritrovato dilaniato lungo una ferrovia. I Carabinieri pensano subito ad un attentato messo in atto dallo stesso Peppino, del quale l’uomo sarebbe rimasto vittima. A non credere affatto a questa prima ricostruzione, però, sono la madre Felicia insieme al fratello Giovanni e ai vari amici del giovane. Secondo loro infatti il giovane sarebbe stato ucciso dalla mafia che si voleva vendicare per la sua attività politica e delle sue scoperte relative a traffici illeciti delle associazioni mafiose. Così iniziano a cercare le prove del coinvolgimento del boss locale Gaetano Badalamenti nella morte di Peppino e solo dopo diversi anni Felicia Impastato e gli altri trovano magistrati come Rocco Chinnici e Antonino Caponnetto disposti a credere alla loro versione dei fatti.

Potrebbero interessarti Amici Speciali: quante puntate e quando finisce Blocco 181, la serie tv di Salmo in collaborazione con Sky: il trailer Stasera in tv venerdì 22 maggio 2020, programmi e film: Felicita Impastato, Amici speciali, Propaganda Live