Fast e Furious – Hobbs e Shaw: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 11 marzo 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Fast e Furious – Hobbs e Shaw, film del 2019 diretto da David Leitch. La pellicola, spin-off della serie, ha per protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham, rispettivamente nei panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw, già presenti nei precedenti capitoli della serie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Londra, un gruppo di agenti dell’MI6 tenta di recuperare il virus Fiocco di Neve, che può essere programmato per decimare milioni di persone, dall’organizzazione terroristica hi-tech “Eteon”. Brixton Lore, un agente dell’Eteon con impianti cibernetici avanzati che gli consentono di eseguire imprese sovrumane, arriva sul luogo e uccide tutti gli agenti dell’MI6 tranne Hattie Shaw, sorella minore di Deckard Shaw, che si inietta il Fiocco di Neve divenendone la portatrice dormiente e si dà alla fuga. Brixton, per farla ricercare, la fa apparire come la traditrice che ha ucciso la propria squadra per rubare il Fiocco di Neve.

Luke Hobbs e Deckard, sono entrambi informati del virus scomparso dalla CIA e vengono assegnati a lavorare in squadra per rintracciarlo. Deckard, riluttante, rifiuta e va in cerca della sorella da solo ma Hobbs riesce a trovarla per primo e dopo un breve combattimento la arresta per poi condurla nell’ufficio della CIA. L’interrogatorio dapprima viene interrotto dal rientro di Deckard, che scopre assieme a Hobbs che Hattie è la portatrice del virus, poi Brixton fa irruzione e la rapisce. Deckard riconosce il nemico come un vecchio collega a cui in precedenza aveva sparato prima di essere rianimato da Eteon. Hobbs e Deckard salvano Hattie durante il successivo inseguimento in auto, e riescono a fuggire da Brixton, facendolo schiantare contro un autobus a due piani.

Il trio individua il professor Andreiko, il creatore del Fiocco di Neve, che li informa che per impedire al Fiocco di Neve di sradicare l’umanità, Hattie deve essere uccisa o il virus deve esserle estratto dal corpo utilizzando un dispositivo che si trova all’interno della fabbrica Eteon in Ucraina. Dopo essere arrivati a Mosca e con l’aiuto di una vecchia amica di Deckard, i tre si infiltrano nella fabbrica, dove riescono a recuperare il dispositivo di estrazione prima di fuggire e distruggere la struttura; Andreiko viene ucciso e il dispositivo viene gravemente danneggiato. Hobbs decide di portare il trio nella sua casa d’infanzia a Samoa dove suo fratello Jonah è in grado di riparare il dispositivo e dove potranno preparare un contrattacco all’esercito di Brixton.

Fast e Furious – Hobbs e Shaw: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fast e Furious – Hobbs e Shaw, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dwayne Johnson: Luke Hobbs

Jason Statham: Deckard “Deck” Shaw

Idris Elba: Brixton Lore

Vanessa Kirby: Hattie Shaw

Eiza González: Margarita “Madame M”

Helen Mirren: Magdalene Shaw

Eddie Marsan: professor Andreiko

Cliff Curtis: Jonah Hobbs

Roman Reigns: Mateo Hobbs

Josh Mauga: Timo Hobbs

John Tui: Kal Hobbs

Lori Pelenise Tuisano: Sefina Hobbs

Eliana Su’a: Samantha “Sam” Hobbs

Rob Delaney: agente Loeb

Ryan Reynolds: agente Locke

Kevin Hart: Dinkley

Stephanie Vogt: commentatrice

Streaming e tv

Dove vedere Fast e Furious – Hobbs e Shaw in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 11 marzo 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.