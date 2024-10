Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 11 ottobre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 11 ottobre 2024.

Anticipazioni

Tra le inchieste principali della prima puntata ci sarà un approfondimento sull’emergenza infermieri, tra carenze di personale, salari bassi e violenze sul luogo di lavoro. Seguirà un’inchiesta sui canili e sul tema del randagismo. In Italia ci sono 358.000 cani randagi, di cui 244.000 concentrati nel Centro Sud: un vero “Far west” tra sterilizzazioni insufficienti, cani abbandonati, giustizieri improvvisati e canili fatiscenti. Infine, dopo l’intervista esclusiva a Michele Misseri il giorno della sua liberazione, andata in onda la scorsa stagione, il programma torna ad occuparsi del delitto di Avetrana. Parla in esclusiva, rompendo un prolungato silenzio, Valentina, sorella e figlia delle due condannate nonché di Michele Misseri.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni lunedì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.