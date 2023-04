Chi è Fanny Ardant: biografia, marito e figli dell’attrice ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Fanny Ardant, ospite a Oggi è un altro giorno nel corso della puntata del 27 aprile 2023? Fanny Marguerite Judith Ardant (Saumur, 22 marzo 1949) è un’attrice e regista francese. Durante la sua carriera ha vinto due Premi César (a fronte di 6 candidature), un European Film Award, un Orso d’argento al Festival di Berlino e due Nastri d’argento. Ardant è inoltre l’ultima grande musa di François Truffaut che la diresse nei celebri film La signora della porta accanto e Finalmente domenica! che le fecero lasciare un’impronta indelebile nella storia del cinema francese

Figlia di Jean Ardant, un ufficiale di cavalleria di Palazzo Grimaldi a Montecarlo, e di Jacqueline Lecoq, dopo aver studiato lingue, all’età di 22 anni abbandona la famiglia che non condivideva le sue intenzioni di intraprendere la carriera cinematografica. Il suo esordio cinematografico risale al 1976 nel film Marie-poupée diretto da Joël Séria. Interpreta vari film per la TV che le valgono l’attenzione di François Truffaut che la vuole nel ruolo di protagonista ne La signora della porta accanto (1981) e che diventerà suo compagno e da cui avrà una figlia nel 1983, Josephine. Sempre nello stesso anno lavora con Claude Lelouch che la dirige in Bolero (1981).

Lavora con Vittorio Gassman in Benvenuta (1983) di André Delvaux e La vita è un romanzo (1983) con Geraldine Chaplin. Dopo la morte di Truffaut nel 1984, Fanny Ardant partecipa al film Un amore di Swann (1984) con Ornella Muti, Michele Placido e Alain Delon, Consiglio di famiglia (1986) di Costa-Gavras, in cui recita anche Jack Nicholson, e La famiglia (1987), diretto da Ettore Scola, nuovamente con Gassman.

Dopo qualche film minore Fanny Ardant partecipa a L’ultima luna (1990), Il colonnello Chabert (1993), Sabrina (1995) di Sydney Pollack e soprattutto a Al di là delle nuvole (1995), di Michelangelo Antonioni, con John Malkovich, Marcello Mastroianni, Inés Sastre, Sophie Marceau e Chiara Caselli, Jean Reno. Con Mastroianni lavora anche in Cento e una notte (1996); per il film Di giorno e di notte (1996), una commedia di Gabriel Aghion, vince il Premio César alla migliore attrice, massimo riconoscimento del cinema francese; recita poi nel celebre La cena (1998) di Ettore Scola, ultimo della coppia Ardant-Gassman.

Il 23 agosto 2007 il TG2 riporta degli spezzoni di una sua intervista dove l’attrice dichiara la sua simpatia per Renato Curcio e per le Brigate Rosse. L’intervista provoca molte reazioni polemiche, tra cui quella del presidente della Regione Veneto, Giancarlo Galan, che invita l’attrice a non presentarsi al festival di Venezia. Il giorno seguente Fanny Ardant ha chiesto scusa alle vittime delle Brigate Rosse per il suo elogio a Curcio.

Nel 2009 Fanny Ardant realizza il suo primo film come regista: Cendres et sang. Nel 2011 partecipa al video musicale della canzone Elle me dit di Mika. Nel 2013 torna dietro la macchina da presa per dirigere il film Cadences obstinées con Asia Argento, Nuno Lopes, Franco Nero e Gérard Depardieu. Nello stesso anno appare in un cameo nel film La grande bellezza di Paolo Sorrentino.

Vita privata

Ma cosa sappiamo sulla vita privata (marito e figli) di Fanny Ardant? Fanny ha un fratello e una sorella. Non si è mai sposata, ma ha avuto tre figlie: Lumir, nata nel 1975 da Dominique Leverd, Joséphine, nata nel 1983 da François Truffaut, e Baladine, nata nel 1990 da Fabio Conversi.