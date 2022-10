Protesta donne iraniane: Fazio e Littizzetto si tagliano i capelli in diretta

Per unirsi simbolicamente alla protesta delle donne iraniane, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto si sono tagliati una ciocca di capelli in diretta tv.

Il taglio simbolico è andato in scena nel corso della prima puntata di Che Tempo Che Fa, la cui replica è disponibile su Raiplay, in onda su Rai 3 nella serata di domenica 9 ottobre.

“Le donne in Iran in questo momento stanno combattendo per vivere una vita più normale possibile” ha dichiarato la comica, che poi ha aggiunto: “Che cosa possiamo fare noi? Non tantissimo, però possiamo far sentire la nostra solidarietà anche se siamo da un’altra parte”.

“Voglio chiedere anche a Fabio di fare questo gesto perché il problema non è solo femminile” ha dichiarato ancora Luciana Littizzetto.

Recentemente, un altro conduttore Rai, Massimiliano Ossini, si era tagliato una ciocca di capelli in diretta tv per solidarietà con le donne dell’Iran.

“Con questo piccolissimo gesto – aveva Massimiliano Ossini dopo essersi tagliato un ciuffo di capelli – anche io voglio unirmi alla protesta delle donne e far capire che anche gli atti simbolici contano e sono importanti. Da soli non facciamo strada, insieme possiamo salvare questo pianeta e salvare le persone”.