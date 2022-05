Extraction: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 31 maggio 2022, va in onda in prima serata su Italia 1 Extraction, un film d’azione con protagonista Bruce Willis. Il film, uscito nel 2015, è diretto da Steven C. Miller. Nel 2020 è uscito un sequel diretto, intitolato Tyler Rake, ma con cambio regista, l’esordiente Sam Hargrave. In questo caso il protagonista è Chris Hemsworth, attore ben noto soprattutto ai fan Marvel dove interpreta Thor. Di seguito scopriamo la trama e chi fa parte del cast.

Trama

La storia segue Leonard Turner, un agente della CIA che lavora sotto copertura e che viene catturato da un gruppo di criminali, contrabbandieri d’armi russi. Il loro obiettivo è entrare in possesso di un elenco con tutti coloro in affari con la CIA e minacciano di uccidere la sua famiglia se non collabora. Turner è sposato con Kate e insieme hanno un figlio, Harry. Per fortuna l’agente riesce a liberarsi dalla prigionia e chiede aiuto al collega Ken Robertson, gli affida il compito di proteggere la sua famiglia. Ma Ken arriva troppo tardi e sua moglie viene assassinata dai criminali. Trascorrono dieci anni da allora e Harry, suo figlio, entra a far parte di una fazione distaccata della CIA di Praga. Suo padre non è d’accordo, ma ad Harry poco importa.

Extraction: il cast del film

Come già anticipato, il protagonista del film è Bruce Willis che interpreta l’agente della CIA Leonard Turner. Suo figlio, Harry, ha le fattezze di Kellan Lutz, attore ben noto soprattutto ai fan della saga di Twilight. Di seguito vediamo attori e personaggi che compongono il cast di Extraction:

Bruce Willis: Leonard Turner

Kellan Lutz: Harry Turner

Gina Carano: Victoria Phair

D.B. Sweeney: Ken Robertson

Joshua Mikel: Drake

Steve Coulter: Theodore Sitterson

Dan Bilzerian: Higgins

Streaming e TV

Dove vedere Extraction in diretta TV e live streaming? Il film va in onda martedì 31 maggio 2022 in prima serata, a partire dalle ore 21:20, su Italia 1. Per seguire la diretta streaming è possibile sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando oppure al tasto 506 per la versione HD. Se vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay.