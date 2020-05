Eurovision 2020, Europe Shine a light in tv e live streaming: come e dove vederlo

EUROVISION 2020 – EUROPE SHINE A LIGHT TV STREAMING – Questa sera, sabato 16 maggio 2020, alle ore 20,35 va in scena lo show Europe Shine a light che prende il posto dell’Eurovision 2020, cancellato per l’emergenza Coronavirus nel mondo. Ma dove e come sarà possibile seguire l’evento in tv e live streaming in tv e streaming in Italia? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’Europe Shine a Light – Accendiamo la musica va in onda, oggi – sabato 16 maggio 2020, alle ore 20,35 su Rai 1, Rai 4 e San Marino RTV. Alla conduzione dello show ci saranno Federico Russo e Flavio Insinna. Presenti poi diversi ospiti e cantanti che allieteranno la serata. Oltre ai 41 cantanti in “gara” saranno presenti Diodato (vincitore del Festival di Sanremo 2020), Mahmood, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesca Michielin e Il Volo. Ci sarà poi Al Bano che racconterà le sue performance sui palchi europei ed Enzo Miccio che commenterà i look della serata.

In streaming

Sarà possibile seguire l’Eurovision 2020, Europe Shine a light, non solo in tv ma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it. Inoltre lo show sarà trasmesso anche via Radio su Rai Radio 2.

