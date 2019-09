Eurogames 2019, il regolamento del nuovo format di Giochi senza frontiere con Ilary Blasi su Canale 5

Giochi senza frontiere torna in tv dopo vent’anni con un format nuovo e moderno: Eurogames, il nuovo programma condotto su Canale 5 da Ilary Blasi e Alvin in prima serata a partire da giovedì 19 settembre 2019. In tutto sei puntate, per una delle trasmissioni più amate degli ultimi decenni. Il format è piuttosto fedele all’originale, con sei Paesi pronti a darsi battagli in una serie di giochi appassionanti. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul regolamento di Eurogames 2019.

Tutto quello che c’è da sapere su Eurogames 2019

Giochi senza frontiere ha appassionato i telespettatori della Rai dal 1970 al 1999, con punte anche di 20 milioni di ascolti. Ora la trasmissione passa a Mediaset, con il titolo Eurogames, e un format piuttosto fedele all’originale.

Una trasmissione fortemente voluto dalla stessa Ilary Balsi: “Sono molto entusiasta di questo progetto, ci credo molto, mi ha sempre divertito. Rappresenta un po’ l’infanzia della nostra generazione e mi piaceva l’idea di riportare una tv degli anni ’80-’90, un appuntamento da vedere tutti in famiglia, che ai tempi d’oggi può sembrare un’idea po’ obsoleta, antica, ma che io invece trovo molto bella”, ha raccontato la conduttrice.

Eurogames 2019, il regolamento del nuovo format condotto da Ilary Blasi e Alvin

In tutto sono trecento concorrenti divisi in trenta squadre. Alla fine delle sei puntate di Eurogames 2019 verrà decretato il vincitore. In ogni puntata assistiamo allo scontro tra le varie squadre, una per ciascuna delle nazioni in gara.

La location di Eurogames 2019

I Paesi che partecipano al reboot di Giochi senza frontiere sono sei: Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia. Si affronteranno in nove giochi diversi, tra cui tre fissi: il Fil Rouge, la cui classifica finale sarà svelata soltanto prima del gioco finale, il Pallodromo (una palla trasparente dentro la quale i concorrenti dovranno correre e affrontare un percorso ad ostacoli) e infine il Muro dei campioni, una parete alta 13 metri e inclinata a 32 gradi che i partecipanti dovranno scalare.

Dove vedere Eurogames 2019 in streaming

Le altre sei prove sono variabili. Il regolamento di Eurogames prevede che durante queste puntate eliminatorie, la squadra per ogni nazione che nei vari giochi riuscirà ad ottenere il punteggio più alto rappresenterà il proprio Paese in finale. Ad affiancare i due conduttori, Alvin e Ilary Blasi, anche un team di giudici che dovrà valutare le singole prove: a capitanarli è Jury Chechi, l’atleta medaglia d’oro alle Olimpiadi del 1996.

Le nazioni che partecipano a Eurogames 2019

I concorrenti dei sei Paesi provengono da diverse città. Per l’Italia gareggiano: Otranto, Folgaria, Catania, San Felice e Parma. Per la Spagna abbiamo: Arande de Duero, Ciudad Rodrigo, Astorga, Monforte, Jaca.

Per la Germania gareggiano: Monaco, Amburgo, Colonia, Norimberga, Berlino. Per la Russia partecipano le città di Sochi, San Pietroburgo, Mosca, Ekaterinburg, Novosibirsk. Per la Grecia gareggiano: Salonicco, Sparta, Isole Cicladi, Atene, Creta. Infine per la Polonia partecipano Varsavia, Bialystok, Poznan, Gniezno, Janow Lubeske.

La location di Eurogames 2019 è a dir poco spettacolare: Cinecittà World, il parco divertimenti di Roma dedicato al cinema e alla tv che si estende per un’area di oltre 8mila metri quadri, e che riproduce il Circo Massimo.

Appuntamento dunque dalle 21.25 su Canale 5 ogni giovedì dal 19 settembre con Eurogames 2019.