Ero in guerra ma non lo sapevo streaming e diretta tv: dove vederlo

Stasera, mercoledì 16 febbraio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Ero in guerra e non lo sapevo, film drammatico/biografico del 2021 diretto da Fabio Resinaro che trae ispirazione dal libro autobiografico di Alberto Dabrazzi Torregiani e Stefano Rabozzi. Dove vedere Ero in guerra ma non lo sapevo in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 16 febbraio 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1.

Ero in guerra ma non lo sapevo streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Ero in guerra ma non lo sapevo, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: