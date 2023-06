Quanto costa un matrimonio organizzato da Enzo Miccio: il costo del wedding planner, prezzo

Quanto costa farsi organizzare un matrimonio da Enzo Miccio? Il noto wedding planner è ospite a Oggi è un altro giorno. Per questo molti si stanno chiedendo quanto costa un matrimonio organizzato da Enzo Miccio. Il conduttore di Real Time è noto per l’iconica frase “Ma come ti vesti?”. Molte spose sognano di avere un matrimonio da favola organizzato da lui. C’è da dire che i costi per averlo come wedding planner non sono molto accessibili.

Tra i matrimoni dei vip organizzati da Enzo Miccio spicca, tra gli ultimi, quello di Federica Pellegrini con Matteo Giunta, celebrato a Venezia. Una festa da sogno in una location incantata. Nei suoi matrimoni ogni dettaglio è curato nei minimi particolari, sempre in maniera fine e di gran lusso. Per questo un matrimonio organizzato da Enzo Miccio ha un costo esoso.

Secondo quanto si può leggere su alcuni siti, si parte dalla consulenza, che ha un costo che è tra i 700 e i 2000 euro. Se si desidera averlo per l’intera organizzazione della festa, il suo onorario si aggira tra i 10-15mila euro. Quindi nel dettaglio il costo di un matrimonio organizzato da Enzo Miccio si aggira intorno ai 2mila euro. Per dargli carta bianca e quindi ingaggiarlo come curatore totale della giornata in bianco ci vorrebbe un cachet che oscilla dai 10mila ai 15mila euro.

A questa spesa poi si aggiungono quelle relative all’organizzazione del matrimonio. Il conduttore organizza anche compleanni, anniversari, feste di lavoro e tanto alto. Insomma un matrimonio da favola ma non per tutte le tasche.