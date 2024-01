Enricomincio da me: anticipazioni, cast, ospiti, quante puntate e streaming dello show di Enrico Brignano

Stasera, 15 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Enricomincio da me, lo spettacolo teatrale dell’attore e showman Enrico Brignano. Nato a Roma il 18 maggio 1966, nel 2016 Brignano ha portato in giro per i teatri italiani lo spettacolo che vedremo stasera. Proveniente dalla scuola del grande Gigi Proietti, Brignano ha in tal modo festeggiato, in un solo colpo, i suoi 50 anni di vita e i 30 di carriera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Ciò che Enrico Brignano è diventato è stato il frutto consapevole delle scelte fatte, un segno del destino o un colpo di fortuna? L’attore e showman se lo chiede nello spettacolo teatrale in onda su Rai 2. Proprio per tentare di capire cosa lo ha condotto dove è ora, Brignano fa un viaggio nel tempo e nello spazio, ritrovando vecchie conoscenze, brani storici della sua comicità, strane figure e bivi che si ritroverà davanti e che gli faranno imboccare strade diverse da quelle già percorse. Tra i suoi pezzi forti e le nuove situazioni comiche introdotte, l’artista riuscirà a destreggiarsi di fronte al critico più esigente della sua vita: non sua madre, ma sé stesso. Sul palcoscenico sarà accompagnato da acrobati, da musiche oniriche e le scene saranno quasi magiche.

Enricomincio da me: quante puntate

Quante puntate sono previste per Enricomincio da me su Rai 2? Ve lo diciamo subito: in tutto andrà in onda una sola ed unica puntata. Quando? Stasera, 15 gennaio 2024, a partire dalle ore 21,20. Lo spettacolo verrà trasmesso dalle ore 21,20 fino alle ore 00,15. La durata complessiva, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 3 ore.

Streaming e tv

Dove vedere Enricomincio da me in diretta tv e live streaming? Lo spettacolo, come detto, va in onda stasera – 15 gennaio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.