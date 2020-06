Enrica Musto: chi è la vincitrice di Tu si que vales

Questa sera, mercoledì 3 giugno 2020, su Canale 5 i telespettatori italiani potranno rivedere l’esibizione di Enrica Musto, cantante lirica 22enne vincitrice dell’edizione 2019 di Tu si que vales. Ma chi è Enrica Musto? Di seguito tutte le informazioni sulla ragazza.

Nata ad Avellino, Enrica Musto studia il canto lirico da quando ha soltanto 12 anni. Pur non essendo particolarmente convinta dei propri mezzi (non a caso sono stati i genitori, un parrucchiere e un’estetista, a incoraggiarla a iscriversi prima al Conservatorio di Matera e poi a “Tu sì que vales”), ha preso parte a diversi concorsi, classificandosi in particolare al terzo posto al Concorso Internazionale di canto lirico di Verona, dove è stata notata da Katia Ricciarelli, che la portò con sé in tour. Proprio all’ex moglie di Pippo Baudo, tra l’altro, si deve l’incontro della giovane con l’ultimo vincitore di “Amici”: Alberto Urso, conosciuto nel 2017 in occasione di una masterclass in canto lirico.

Enrica Musto, come detto, ha vinto l’ultima edizione di “Tu si que vales” conquistando il pubblico con la sua forza della sua voce. Difficile dimenticare l’ovazione ricevuta in studio. Ma cosa fa oggi Enrica Musto? La ragazza non ha avuto il tempo di esibirsi molto dopo la sua vittoria, visto lo stop ai concerti e in generale alla musica inposto dall’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo. Raggiunta da The wam.net, ha rilasciato negli ultimi giorni un’intervista dove parla della sua vita attuale, fra quarantena, solidarietà e studio. In particolare la giovane cantante sta proseguendo nei suoi studi, sia all’Università sia al conservatorio. “Un sacrificio restare a casa? E’ proprio eticamente sbagliato dire che stare a casa è un sacrificio, perché c’è gente che mentre noi siamo al sicuro e tranquilli, lotta tutti i giorni e lavora per salvare le nostre vite, quindi stare a casa è il minimo che si possa fare”, ha detto. Durante la fase calda dell’emergenza Covid-19, la cantante si è attivata in prima persona per far partire una raccolta fondi per l’Ospedale Moscati di Avellino.

Fidanzato e vita privata

Enrica Musto è fidanzata? Sì, il fidanzato di Enrica Musto è Raoul Bove. Un nome che ricorda molto da vicino quello del celebre attore Raoul Bova. Raoul è il giovane uomo del quale Belén Rodriguez aveva parlato nel corso della finalissima dello show di Canale5. Enrica e Raoul sono entrambi giovanissimi. Hanno poco più di 20 anni e vivono vicino ad Avellino, in Campania. A documentare loro storia d’amore, come accade frequentemente tra i giovanissimi, sono decine di foto postate sui social network. Raoul sostiene Enrica in questa sua avventura nel mondo della musica. Conquistato dal talento della compagna, si augura che possa realizzare il sogno di vivere della sua passione. Sogno che la vittoria a Tu si que vales, in onda oggi su Canale 5, potrebbe facilitare.

