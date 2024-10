Endless Love: le anticipazioni e la trama della puntata in onda il 17 ottobre su Canale 5

Questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una puntata di Endless Love, la popolare fiction di successo in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasione della fine della prima stagione e l’inizio della seconda. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su Canale 5. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Anticipazioni e trama

Un complesso piano di Kemal permetterà a Zehir di capire che Zehra collabora con Emir alle sue spalle. L’uomo abbandonerà così sua moglie, accusandola di essere la responsabile della morte di loro figlio. Kemal, invece, incontrerà Nihan, introducendosi furtivamente in casa di Emir. Sarà qui che l’ingegnere preleverà un capello di Deniz per sottoporlo al test di Dna. Nihan troverà poi rifugio in una località segreta insieme a sua figlia all’oscuro di tutti, eccetto Emir, che – sopraffatto dalla loro lontananza – deciderà di raggiungerle.

Kemal scoprirà poi di essere il padre biologico di Deniz e per questo vorrà trovarla nel minor tempo possibile. Leyla – informata dei fatti – apparirà preoccupata per le possibili conseguenze. La donna crederà che Emir possa far del male a Nihan e la bambina se le vedesse insieme a Kemal. Allo stesso tempo, Leyla soffrirà perché dovrà stare lontana da Ayhan. Asu nel frattempo diventerà l’azionista di maggioranza della Kozcuoğlu Holding e per questo pretenderà un ufficio privato. Galip offrirà alla figlia il suo, dato che non detiene più le quote. Sarà qui che Asu, grazie ad una telefonata di Emir, scoprirà che Kemal (Burak Özçivit) si trova a pranzo con due importanti clienti. La donna si recherà al ristorante dove scoprirà che suo marito aveva annullato l’incontro poco prima. Nel contempo, Galip – ormai disoccupato – si recherà a trovare sua moglie in coma da anni. L’uomo – scoperto che Mujgan ha sbattuto le palpebre – cercherà di somministrarle un sedativo ma verrà interrotto da Eda. Quest’ultima scoprirà che la sua paziente ha riaperto gli occhi e per questo correrà ad informare Emir.

Streaming e tv

Dove vedere Endless Love in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, 17 ottobre 2024, alle ore 21.20 e in streaming su Mediaset Infinity.