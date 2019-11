Emma, arriva il primo trailer della nuova serie ispirata al romanzo di Jane Austen

Era il 1815 e Jane Austen portava in vita Emma, uno dei romanzi più amati dell’autrice inglese che alimentò il genere rosa. Soltanto 25 anni fa, una versione più giovane di Gwyneth Paltrow ne interpretava il personaggio in una versione cinematografica. Ma a breve Emma tornerà in un nuovo formato, con un adattamento televisivo la cui sceneggiatura è frutto del lavoro di Eleanor Catton.

La regia è dell’esordiente Autumn de Wilde la quale, come la Catton, si è voluta mettere alla prova proprio con Jane Austen.

Ma chi interpreterà Emma Woodhouse nella serie tv? Il ruolo da protagonista è stato assegnato a Anya Taylor-Joy, giovanissima attrice che abbiamo visto recitare in diverse pellicole come Split, Glass, Morgan e The Witch. Nel mondo delle serie tv, è conosciuta come Gina Gray nell’amata serie Peaky Blinders (Netflix).

Al suo fianco, in Emma vedremo anche Bill Night che interpreterà il signor Woodhouse. E ancora nel cast ci saranno Miranda Hart, Mia Goth, Josh O’Connor, Callum Turner, Rupert Graves, Gemma Whelan, Amber Anderson e Tanya Reynolds.

Ma quando uscirà Emma? La serie tratta dall’omonimo romanzo di Jane Austen è attesa per febbraio 2020, non è stata ancora ufficializzata una data ma l’uscita del trailer lascia ben sperare che i tempi siano quelli previsti.

