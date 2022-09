Emigratis – La resa dei conti streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Stasera, mercoledì 28 settembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda Emigratis – La resa dei conti, il programma di Pio e Amedeo che, dopo aver conquistato il pubblico con il loro show Felicissima Sera, tornano in prima serata. In tutto andranno in onda quattro puntate. Un unico filo conduttore legherà i quattro appuntamenti con due nuovi personaggi, il “Bufalone” e ” Il Messicano”, e tanti ospiti che prenderanno parte allo show. Dove vedere Emigratis – La resa dei conti in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera, mercoledì 28 settembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5.

Emigratis – La resa dei conti streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.

Ospiti

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Emigratis – La resa dei conti, ma quali sono gli ospiti? Attesi, nel corso delle quattro puntate, personaggi come Matteo Berrettini, Elisabetta Canalis, Sfera Ebbasta, Mahmood, Gigio Donnarumma, Antonio Conte, Neymar, Katherine Kelly Lang (Brooke Logan). E poi ancora Dave Grutman, Elisabetta Franchi, Martin Garrix, Ronaldinho e la leggenda dello sport mondiale Mike Tyson.