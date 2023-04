Chi è Elisabetta Ferracini, la figlia di Mara Venier

Chi è Elisabetta Ferracini, la figlia di Mara Venier ospite oggi a Domenica In? Elisabetta Ferracini (Venezia, 3 ottobre 1968) è una conduttrice televisiva e attrice. Figlia di Mara Venier, ha raggiunto la popolarità negli anni novanta conducendo il programma per ragazzi Solletico, in onda di pomeriggio su Rai 1 per diverse stagioni.

È figlia primogenita dell’attrice e conduttrice televisiva Mara Venier e del modello e attore Francesco Ferracini, entrambi veneziani, sposatisi per matrimonio riparatore e separatisi appena dopo le nozze. Dall’età di 3 anni cresce a Roma, dove la madre si era stabilizzata come modella, e in seguito attrice e commerciante di abbigliamento.

Lei ha debuttato come attrice nel 1991 nella serie televisiva di Italia 1 Chiara e gli altri, mentre nel 1992 ha recitato nella fiction Italia chiamò. L’esordio come conduttrice è arrivato invece tre anni dopo, nel 1994, quando ha condotto al fianco di Pippo Baudo il programma del sabato sera di Rai 1 Tutti a casa e Sanremo Giovani. È diventata nello stesso tempo volto della tv dei ragazzi della Rai, affiancando Mauro Serio alla conduzione di Solletico, varietà in onda ogni pomeriggio su Rai 1 di cui ha condotto tre edizioni consecutive, dal 1994 al 1997. Nello stesso periodo è stata testimonial pubblicitaria dei prodotti di Sailor Moon distribuiti da Giochi Preziosi e ha condotto, nel 1995, lo Zecchino d’Oro al fianco di Cino Tortorella.

Nell’estate 1998 Elisabetta Ferracini, la figlia di Mara Venier, ha presentato lo show musicale Tournée, mentre nella stagione 1998-1999, seguendo le orme della madre, è diventata co-conduttrice di Domenica in. Dal 2000 al 2002 è stata conduttrice su Stream TV dei programmi Il nostro mondo e Terzo Tempo – Champions League. Dall’ottobre del 2004 ha condotto i collegamenti esterni del programma sportivo della domenica di Rai 2 Quelli che il calcio. Nel 2012 ha condotto un programma tutto suo, intitolato Vado a casa di Elisabetta, in onda su Play.me, mentre l’anno successivo è apparsa nuovamente su Rai 1, in un episodio della serie televisiva Un caso di coscienza, per la regia di Luigi Perelli.

Il rapporto con Jerry Calà

Nel corso della sua ospitata di oggi, 2 aprile, a Domenica In Elisabetta Ferracini ha raccontato del suo grande rapporto con Jerry Calà, ex marito di Mara Venier da poco scampato da un infarto mentre era a Napoli per girare il suo film. “Sono la sua figlia femmina”, ha detto abbracciandolo.