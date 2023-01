Elisa with Dardust – An Intimate Night: la scaletta del concerto su Rai 2. Canzoni, ordine di uscita, ospiti, cantanti, brani

Qual è la scaletta del concerto Elisa with Dardust – An Intimate Night, in onda questa sera su Rai 2? Appuntamento su Rai 2 oggi, 5 gennaio 2023, alle ore 21.20. Il concerto è stato registrato lo scorso 10 dicembre al teatro Arcimboldi di Milano. Sul palco con la grande artista tanti ospiti. Un’atmosfera intima e magica, nel quale Elisa ripercorre i suoi più grandi successi. Vediamo insieme la scaletta con tutte le canzoni di Elisa with Dardust e l’ordine di esibizione.

– Come te nessuno mai

– Promettimi

– Anche fragile con Brunori Sas

– Labyrinth

– Un filo di seta negli abissi

– Rubini con Mahmood

– No Hero

– L’anima vola con Emma

– Qualcosa che non c’è

– Blu con Rkomi

– Seta

– Palla al centro con Dardust

– Basta così con Giuliano Sangiorgi

– Ti vorrei sollevare con Giuliano Sangiorgi

– Eppure sentire

– O forse sei tu

– Se piovesse il tuo nome

– Luce

– Stay

– Non avere paura con Tommaso Paradiso

– Together

– Volver con Paolo Fresu

– Silent Night

– Gli ostacoli del cuore con Ligabue

– A modo tuo con Ligabue

Ospiti

Abbiamo visto la scaletta, ma quali sono gli ospiti di Elisa with Dardust – An Intimate Night? Tanti i grandi artisti che sono saliti sul palco di Milano. Quella in onda su Rai 2 è una tappa fondamentale del tour. Il concerto di Milano aveva l’obiettivo di raccogliere fondi per “Music for the Planet”, progetto di Music Innovation Hub, Aworld e Legambiente. Vediamo insieme i cantanti che si esibiranno al fianco di Elisa.