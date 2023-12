Elisa – Buon Natale anche a te: i cantanti e gli ospiti del concerto su Canale 5

Questa sera, 24 dicembre 2023, Vigilia di Natale, su Canale 5 va in onda il concerto di Elisa dal titolo Buon Natale anche a te, in prima serata dalle 21.20. Si tratta di un’unica serata di grande musica, frutto del collage di due concerti al Mediolanum Forum di Assago di Milano di ‘An intimate Christmas – Two (special)’ avvenuti il 15 e 16 dicembre. Vediamo insieme chi sono gli artisti, gli ospiti e i cantanti dello show.

Ospiti, cantanti, artisti

Un cast vario per lo spettacolo di Elisa Buon Natale anche a te. Un modo per ascoltare i suoi grandi successi in memorabili duetti, ma anche per augurarsi buone feste cantando i più bei brani natalizi. Tra gli ospiti ci saranno: Pio e Amedeo, Giorgio Panariello, Drusilla Foer, Luciano Ligabue, Tommaso Paradiso, Rkomi e Giorgia. Tiziano Ferro (da remoto), Mahmood, Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Gianni Morandi e i Pinguini Tattici Nucleari.

Padrona di casa è ovviamente Elisa, che in tre ore di musica ha cantato alcuni dei brani che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico (come ‘Luce – Tramonti a Nord Est’, ‘Gli ostacoli del Cuore’, ‘L’anima vola’, ‘Labyrinth’, ‘Anche fragile’- ‘ Eppure Sentire – Un senso di te’, ‘No hero’, ‘Together’, ‘A modo tuo’). Non mancheranno poi i classici di Natale, come ‘White Christmas’ cantato in duetto con Andrea Bocelli. Prodotto e organizzato da Friends & Partners, il doppio concerto ha promosso anche una raccolta fondi, a sostegno di Legambiente e della campagna Music for Planet per continuare a piantare alberi in tutta Italia per combattere la crisi climatica, tema da sempre caro a Elisa.

Streaming e tv