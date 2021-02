Chi è Elia Giorgio Cassardo, la recluta de La Caserma

Chi è Elia Giorgio Cassardo, la recluta (concorrente) de La Caserma, il docu-reality in onda su Rai 2? Il ragazzo ha 19 anni e viene da Milano. Dopo essere stato espulso dal collegio per cattiva condotta, adesso studia in una scuola privata milanese. Ama lo sport, in particolare lo skateboard e il calcio. “Sono un ragazzo sensibile che si da tanto coraggio. Vengo da un periodo un po’ buio – ha detto -. Penso che andare in caserma sia occasione per dare il meglio di me. Riuscirò a farmi valere. Il mio sogno è far vedere ai miei genitori che qualcosa sono riuscito a farla anche io”.

Regole

Abbiamo visto chi è la recluta Elia Giorgio Cassardo, ma quali sono le regole de La Caserma? Le regole da seguire sono poche. Le “reclute” dovranno svegliarsi al suono della tromba e andare a dormire al “suono del silenzio”, alle ore 23. Al massimo dovranno svolgere il “cubo”, ovvero un particolare sistema per rifare il letto. Agli istruttori i concorrenti dovranno rivolgersi sempre con la frase “comandi recluta nome congome”. Prima di parlare davanti a loro, dovranno sempre chiedere il permesso. Non potranno vestire abiti civili, ma dovranno indossare (e rispettare) la divisa militare. Inoltre dovranno sottoporsi al taglio dei capelli.

