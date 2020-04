Earth Day 2020: il 22 aprile il 50esimo anniversario della giornata mondiale della Terra

L’emergenza Coronavirus non ferma le celebrazioni mondiali del 50esimo Earth Day. Anzi, le rafforza e le rende multimediali, per arrivare nelle case di tutti. Il 22 aprile 2020 le Nazioni Unite celebreranno il 50esimo Anniversario della Giornata Mondiale della Terra, l’evento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta più impattante al mondo con miliardi di persone coinvolte ogni anno attraverso l’opera di settantacinquemila partner in 193 Paesi.

L’Italia è in prima linea, la maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet, con un palinsesto live di 12 ore (dalle 8 alle 20), sarà integralmente trasmessa sul canale streaming RaiPlay.it e nel Lazio esclusivamente da Nsl Radio Tv sul canale 74 del digitale terrestre. Una staffetta di voci e di cuori che NSL, da sempre attenta alle tematiche ambientali e sociali, ha scelto di sostenere come media partner dell’evento, ospitando anche nei propri studi all’avanguardia, gli Nsl Crossmedial Studios, l’intera maratona.

La giornata sarà ricca di interventi, approfondimenti, testimonianze, performance e campagne, i temi saranno l’educazione ambientale, la tutela della natura, lo sviluppo sostenibile e la solidarietà. Il cuore della manifestazione che quest’anno non potrà battere nel tradizionale Villaggio per la Terra di Villa Borghese e della Terrazza del Pincio si sposta nel pianeta di internet. Ma per stare più vicini a tutti gli abitanti del territorio laziale Nsl Radio Tv ha deciso di far vedere l’evento in tv e di schierare il suo speaker di punta, Marco Baldini, che sarà uno dei conduttori della maratona multimediale.

Oltre a RaiPlay e NSL porteranno il loro contributo numerosi programmi di Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News e Rai Ragazzi, Vatican Media, TV2000, Radio Italia, Rinnovabili.it e Lifegate.

Gli eventi

Quali sono gli eventi previsti per l’Earth Day 2020? Tra i principali contenuti:

Apertura dalla Palazzina Leone XIII nei Giardini Vaticani e Udienza Pontificia di Papa Francesco

Popoli custodi della Terra – incontro con le popolazioni indigene del Pianeta

Hackathon europeo sulla Mobilità Sostenibile Urbana

Cambiare l’Economia: se non adesso quando? – verso una ricostruzione più attenta alla felicità e alla Terra

Aspettando Tokyo – Campioni Olimpici e Paralimpici festeggiano il Pianeta

Innovazione e Sviluppo Sostenibile

Scienza e Natura con collegamenti dall’Antartico, da Houston e dai centri di ricerca INGV, ISPRA e INAF

La Cultura per il Bene Comune e Sostenibile

Karaoke per la Terra

Ragazzi per la Terra

Educare alla Sostenibilità, verso un Patto Educativo Globale

L’amore per la Terra visto dai bambini

Grandi attori raccontano favole

Eventi e Interviste con i campioni della Musica e dello Spettacolo

Testimonial

Tantissimi i testimonial dell’Earth Day 2020 (Giornata mondiale della Terra): Alex Bellini, Andrea Lucchetta, Anna Foglietta, Annalisa, Antonello Pasini, Barbara Carfagna, Bebe Vio, Carolina Rey, Corinna Rifugio Hope, Dolcenera, Clemente Russo, Damiano Tommasi, Edoardo Leo, Emanuele Bompan, Erica Mou, Eugenio in Via Di Gioia, Fabia Bettini, Fiona May, Flavio Insinna, Francesco Baccini, Francesco Gabbani, Francesco Giorgino, Francesco Petretti, Gianluca Zannelli, Gigi Marzullo, Giovanna Melandri, Giovanni Scifoni, Giulio Cavalli, Heinz Beck, Irene Betti, Leonardo Becchetti, Luca Mercalli, Luca Parmitano, Lucia Alessandrini, Marcello Masi, Marco Baldini, Marco Martinelli, Mariella Nava, Mario Tozzi, Marta Petrucci, Massimiliano Bruno, Mauro Berruto, Max Paiella, Michele Liparesi, Michele Renzulli, Miriana Trevisan, Moby Dick, Motta, Mr. Rain, Noa, Nek, Paola Minaccioni, Paola Saluzzi, Pino Strabioli, Pippo Baudo, Saype, Stefano Zamagni, Tony Esposito, Trio d’Italia, Valentina Lodovini, Valentina Vezzali, Virginia Belvedere, Vittoria Puccini.

