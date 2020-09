È sempre mezzogiorno: anticipazioni, cast e streaming del programma

Oggi, lunedì 28 settembre 2020, alle ore 12 Antonella Clerici torna in onda su Rai 1 con il suo nuovo programma “È sempre mezzogiorno”, un format originale nato dalla contaminazione tra talk e cooking show che andrà in onda tutti i giorni. Un vero e proprio viaggio nel mondo della conduttrice in uno studio ispirato al mondo delle fiabe e immerso simbolicamente nel bosco della Val Borbera, che sarà ripreso in diretta dalle telecamere di Rai 1. Ad affiancare la Clerici nella conduzione, un cast fisso che è la metafora della saggezza popolare: due nonnine e una zia pronte al commento, alla sferzata e a sporcarsi le mani tra i fornelli, l’improbabile factotum Alfio insieme al Maestro Panificatore Fulvio Marino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sul programma.

Anticipazioni

Il programma vuole essere una sorta di “salotto” in cui verrano intervistati vip e si giocherà con il pubblico a casa, il tutto ovviamente a tema cucina. All’interno del programma sono presenti ben sei giochi telefonici: il lunedì Scrosta e vinci, dal lunedì al giovedì Quante foglie ha l’albero?, dal lunedì al venerdì I cinque indizi, martedì e giovedì Ingredienti con la lettera, il mercoledì Pentola o dispensa, il venerdì La canzone della cucina.

È sempre mezzogiorno: il cast del programma

Abbiamo visto le anticipazioni sul programma È sempre mezzogiorno, ma qual è il cast fisso dello show di Antonella Clerici? Eccolo:

Alfio, “il fattore”

Andrea Amadei, “Il decanter”

Fulvio Marino, “Il panificatore”

Evelina Flachi, “la nutrizionista”

Lorenzo Biagiarelli, “Il social chef”

Serena, “La fatina dei dolci”

Francesca Marsetti

Sergio Barzetti

Renatone

Mauro Improta

Luca Montersino

Diego Rossi

Daniele Persegani

Andrea Mainardi

Francesco Mazzei

Antonella Ricci

Le tre nonne

La zia Cry

Quante puntate e durata

Ma quante puntate sono previste per È sempre mezzogiorno? Il programma di Antonella Clerici, come detto, andrà in onda da oggi – 28 settembre 2020 – su Rai 1 e sarà composto da 193 puntate. Ogni puntata, in onda dal lunedì al venerdì, inizierà alle ore 12 e finirà alle ore 13,30. Un’ora e mezza di intrattenimento tra cucina, giochi e interviste in diretta dallo studio M2 del Centro di produzione Rai di Milano di Via Mecenate.

Streaming e tv

Dove vedere È sempre mezzogiorno in tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda da oggi – 28 settembre 2020 – alle ore 12 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

