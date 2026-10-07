Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:29
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 7 ottobre su Rete 4

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 7 ottobre 2026 su Rete 4

Questa sera, mercoledì 7 ottobre 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 7 ottobre 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti 7 ottobre 2026

Massimo Gramellini sarà intervistato da Bianca Berlinguer. Con il giornalista e scrittore, una riflessione sulle questioni che animano il dibattito pubblico. A seguire, spazio al caso di Garlasco: la Procura di Pavia ha trovato un’analisi della personalità di Alberto Stasi, senza data né firma, che non sarebbe mai stata depositata nei procedimenti. Al centro dell’attenzione anche il lavoro dei RIS e la distruzione di alcune provette contenenti estratti di DNA, avvenuta dopo la sentenza di condanna della Cassazione. E ancora, un’inchiesta sulla situazione abitativa italiana: per molti la casa è ormai un lusso e iniziano le proteste in piazza per chiedere affitti accessibili e maggiori tutele. Tra gli ospiti della serata, anche, Paolo Del Debbio e l’avvocato Antonio De Rensis.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – mercoledì 7 ottobre 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Tale e Quale Show 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 7 ottobre 2026 su Rai 3
TV / La ruota dei campioni e delle stelle: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 7 ottobre
Ti potrebbe interessare
TV / Tale e Quale Show 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 7 ottobre 2026 su Rai 3
TV / La ruota dei campioni e delle stelle: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 7 ottobre
TV / Tale e Quale Show 2026: anticipazioni (cast, ospiti e giudici) della terza puntata
TV / Greenland: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della prima puntata
Opinioni / Tip Toe: la serie che ti costringe a fare i conti con i tuoi pregiudizi
TV / Ascolti tv martedì 6 ottobre: Tutto l’amore che resta, Zelig 30, DiMartedì
TV / Zelig 30 – Parte seconda: quante puntate, durata e quando finisce
TV / A che ora inizia Zelig 30 – Parte seconda: l’orario della messa in onda su Canale 5
Ricerca