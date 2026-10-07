È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 7 ottobre 2026 su Rete 4

Questa sera, mercoledì 7 ottobre 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 7 ottobre 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti 7 ottobre 2026

Massimo Gramellini sarà intervistato da Bianca Berlinguer. Con il giornalista e scrittore, una riflessione sulle questioni che animano il dibattito pubblico. A seguire, spazio al caso di Garlasco: la Procura di Pavia ha trovato un’analisi della personalità di Alberto Stasi, senza data né firma, che non sarebbe mai stata depositata nei procedimenti. Al centro dell’attenzione anche il lavoro dei RIS e la distruzione di alcune provette contenenti estratti di DNA, avvenuta dopo la sentenza di condanna della Cassazione. E ancora, un’inchiesta sulla situazione abitativa italiana: per molti la casa è ormai un lusso e iniziano le proteste in piazza per chiedere affitti accessibili e maggiori tutele. Tra gli ospiti della serata, anche, Paolo Del Debbio e l’avvocato Antonio De Rensis.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – mercoledì 7 ottobre 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.