Due cuori e una provetta: trama, cast, trailer e streaming del film

Due cuori e una provetta: trama, cast e trailer del film

Questa sera, mercoledì 24 giugno 2020, alle ore 21,30 su Tv8 va in onda Due cuori e una provetta, film del 2010 diretto da Josh Gordon e Will Speck. Il film, sceneggiato da Allan Loeb e basato su una storia breve di Jeffrey Eugenides pubblicata sul New Yorker nel 1996, vede come protagonisti Jennifer Aniston e Jason Bateman. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Kassie (Jennifer Aniston) è una donna single 40enne che decide di avere un figlio ricorrendo all’inseminazione artificiale. Il suo nevrotico e ipocondriaco amico Wally (Jason Bateman) vorrebbe offrirsi come padre naturale, essendo anche segretamente innamorato di lei, ma Kassie ha già pianificato tutto e trovato un donatore: Roland. La scelta della donna è un duro colpo per Wally che, durante la “festa dell’inseminazione”, dopo essersi ubriacato, rovescia accidentalmente lo sperma donato da Roland nel lavandino decidendo poi di riparare al danno sostituendovi il proprio. Nessuno saprà quanto avvenuto e lo stesso Wally, passata la sbronza, non ricorda più nulla dell’accaduto. In seguito Kassie decide di ritornare dai suoi in Minnesota e dunque i due amici non si vedono più. Dopo sette anni, la donna ritorna a New York con il figlio Sebastian che subito stringe una forte amicizia con Wally, al quale lo legano impressionanti similitudini, soprattutto caratteriali.

Wally ricostruisce quanto accaduto, dando così una spiegazione alle evidenti somiglianze con Sebastian. Il problema ora è dirlo a Kassie, che nel frattempo ha preso a frequentare Roland, l’affascinante inseminatore tornato libero dopo il divorzio dalla moglie. A Sebastian è antipatico ma lei è comunque convinta che potrebbe essere il suo compagno ideale. Nella festa organizzata per annunciare il loro fidanzamento, Wally trova il coraggio per dire tutta la verità e anche per confessare pubblicamente il suo amore verso Kassie. Lei sulle prime lo odia e non vuole più vederlo, poi, dopo averci riflettuto, torna da lui e così, per la gioia di Sebastian, i tre si uniscono a formare una famiglia.

Due cuori e una provetta: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast completo del film Due cuori e una provetta? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jennifer Aniston: Kassie

Jason Bateman: Wally

Thomas Robinson: Sebastian

Bryce Robinson: Sebastian (più grande)

Jeff Goldblum: Leonard

Patrick Wilson: Roland

Juliette Lewis: Debbie

Scott Elrod: Declan

Todd Louiso: Artie

Caroline Dhavernas: Pauline

Trailer

Di seguito il trailer del film Due cuori e una provetta in onda oggi su Tv8:

Streaming e tv

Dove vedere il film Due cuori e una provetta in streaming? Il film come detto, va in onda oggi – 24 giugno – su Tv8, ma sarà possibile seguirlo in live streaming sul sito dell’emittente.

