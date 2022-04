Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 7 aprile 2022

Questa sera, giovedì 7 aprile 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, l’eccidio di Bucha e la continua ricerca delle vie diplomatiche per porre fine al conflitto tra Ucraina e Russia, con testimonianze e collegamenti dal fronte. Nel corso della serata, si analizzerà l’atteggiamento dell’Occidente nei confronti della Russia davanti ai crimini di guerra commessi da Vladimir Putin con Usa, Inghilterra e parte della comunità internazionale che chiedono sia incriminato.

Con documenti e testimonianze esclusive, focus sugli italiani che decidono di andare a combattere al fianco di ucraini e russi. Durante la puntata, si parlerà anche dell’inasprimento delle sanzioni a danno della Russia che potrebbero però riflettersi ulteriormente sulle tasche degli italiani, con i rincari sulle bollette e sui generi alimentari. Infine, un approfondimento sul tema Covid-19, con parte del Governo che vuole prolungare le restrizioni nonostante sia finito lo stato d’emergenza. Tra gli ospiti che accompagneranno Paolo Del Debbio nel corso della puntata: Davide Faraone, Gianluigi Paragone, Andrea Romano, e Gianfranco Librandi.

