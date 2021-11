Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 25 novembre 2021

Questa sera, giovedì 25 novembre 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, il super green pass e il nuovo decreto per contrastare la quarta ondata di Covid nel nostro Paese e per scongiurare chiusure generalizzate nel periodo natalizio, con eventuali importanti ricadute economiche e sociali.. Il conduttore intervisterà il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Proprio in merito al super green pass, ampio spazio a un dibattito relativo alle possibili reazioni delle piazze no-vax e no-pass. Con la testimonianza esclusiva del leader di una sigla no-vax, nel nome della quale sono state fatte minacce a medici, politici e giornalisti e sono stati provocati episodi contro l’ordine pubblico, un approfondimento sulla violenza e lo scontro sociale causati dalle frange estremiste nei movimenti di protesta. Nel corso della serata, si tornerà poi a parlare dei problemi di integrazione di alcune comunità rom e della piaga degli occupanti abusivi di case popolari e private. Tra gli altri ospiti della puntata anche: Licia Ronzulli, Carmela Rozza e Davide Faraone.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 25 novembre 2021 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.