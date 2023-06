Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 22 giugno 2023

Questa sera, giovedì 22 giugno 2023, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio ospiterà il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per un approfondimento sull’attualità politica ed economica e, in particolare, sulla possibile stretta in materia di sicurezza stradale che verrà discussa nel Consiglio dei Ministri di giovedì. Nel corso della serata, un’intervista a Flavio Briatore per fare un punto sulla situazione del turismo in Italia: se da un lato i visitatori non mancano, dall’altro continua a esserci una carenza di lavoratori stagionali che mette in seria difficoltà le strutture ricettive del nostro Paese.

E ancora, ampio spazio alla vicenda di Kata, la bambina di cinque anni scomparsa il 10 giugno scorso dall’ex hotel Astor, a Firenze. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Matteo Ricci, Susanna Ceccardi, Paolo Cento e Diana De Marchi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 22 giugno 2023 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.