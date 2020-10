Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 ottobre 2020

Questa sera, giovedì 15 ottobre 2020, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, l’emergenza Coronavirus. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri sarà ospite per analizzare l’avanzata dei contagi, le nuove misure varate dal Governo per contenere la seconda ondata di Covid-19 e i possibili ritardi nella preparazione del Paese in materia di tamponi e aumento dei posti letto negli ospedali. Con il contributo del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, poi un approfondimento sull’importante ruolo delle Regioni, fortemente impegnate in un dialogo con la maggioranza, in particolare, per quanto riguarda la gestione delle scuole e dei mezzi pubblici di trasporto. Nel corso della serata, grande attenzione anche per la crisi economica: con le nuove restrizioni introdotte con l’ultimo Dpcm molti lavoratori, soprattutto nell’ambito della ristorazione e dell’organizzazione di eventi, temono di fallire. Cosa si può fare per aiutare le categorie più a rischio?

Streaming e tv

Dove vedere Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

