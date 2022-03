Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 marz0 2022

Questa sera, giovedì 10 marzo 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, molti temi. Il racconto della guerra in Europa, analizzata con reportage, documenti e collegamenti in diretta dal fronte ucraino, sarà il tema centrale della puntata di stasera. Nel corso della trasmissione ci si soffermerà, inoltre, sul problema dell’approvvigionamento energetico, con il conseguente aumento dei costi di energia, carburante e materie prime, sulle azioni di boicottaggio dei prodotti russi e sulle discriminazioni subite dalla popolazione russa.

Spazio anche al tema dell’emergenza profughi per cui i diversi Paesi stanno creando dei piani di accoglienza ad hoc. Infine, un servizio su chi sostiene il presidente russo Vladimir Putin e giustifica le sue azioni. Tra gli ospiti della puntata: Licia Ronzulli, Luigi De Magistris, Pino Cabras, Giuliano Granato, Carlo Calenda, Giovanni Donzelli, Pierfrancesco Majorino e Gianfranco Librandi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 10 marzo 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.