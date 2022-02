Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 febbraio 2022

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 febbrai0 2022

Questa sera, giovedì 10 febbraio 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, molti temi. Si parlerà del possibile allentamento delle restrizioni anti-Covid, tra le nuove regole sulla durata del green pass, l’obbligo di indossare la mascherina e le altre limitazioni in essere. Tra i temi affrontati anche la crisi economica legata alla pandemia, con i rincari dei beni alimentari e gli aumenti sulle bollette. Spazio, inoltre, alle proteste dei non vaccinati, con i nuovi casi al centro della cronaca, tra cui la vicenda del biologo Franco Trinca, ospite in passato della trasmissione, morto di covid dopo aver rifiutato le cure mediche. Infine, focus su sicurezza nelle città e immigrazione.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 10 febbraio 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.