Donne sull’orlo di una crisi di nervi: ospiti ed editorialisti del programma di Piero Chiambretti

Questa sera, giovedì 26 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la terza puntata della seconda stagione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il programma di Piero Chiambretti. Un comedy show che esplorerà l’universo femminile, con uno sguardo sempre attento all’attualità, per momenti di riflessione e approfondimento, e anche con del “classico” intrattenimento, con tanta musica e comicità in perfetto stile Chiambretti.

Nel suo show il presentatore, come lo scorso anno, sarà affiancato da scrittrici, giornaliste, autrici. In collegamento, i principali corrispondenti Rai all’estero forniranno aggiornamenti e prospettive internazionali. Non mancheranno gli ospiti musicali e d’eccezione, collegamenti a sorpresa e i preziosi contributi degli archivi Rai.

Ospiti della puntata: Emma Bonino, Paola Ferrari e Vittorio Feltri, con il “filosofo” Edoardo Camurri e il disturbatore in divisa Gene Gnocchi ad allargare l’orizzonte del pensiero collettivo con le loro “riflessioni”.

Non mancheranno i monologhi comici di Rosalia Porcaro, Marina Valdemoro e Francesco Fanucchi e i collegamenti con i corrispondenti Rai all’estero: Nicoletta Manzione da Parigi, Marco Varvello da Londra e Claudio Pagliara da New York. Tra gli appuntamenti la classifica degli uomini in crisi della settimana di Maurizio Mannoni e le indagini giornalistiche di Giorgio Dell’Arti. In prima fila, tornano: la scrittrice Giada Biaggi, la Casalinga di Alpignano, la dantista Clizia De Rossi e la scrittrice Melanie Francesca.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Donne sull’orlo di una crisi di nervi? La seconda stagione del programma di Piero Chiambretti va in onda dal 12 settembre 2024 in prima serata su Rai 3. La prima puntata sarà trasmessa il 12 settembre 2024; la sesta e ultima il 17 ottobre 2024. Di seguito la programmazione completa: