Morta Donatella Raffai, volto storico di “Chi l’ha visto?”

È morta all’età di 78 anni la conduttrice Donatella Raffai, volto storico della trasmissione Chi l’ha visto?. La presentatrice, che lascia due figli adulti, era malata da tempo.

A dare la notizia del decesso è stato il marito Sergio Maestranzi, ex regista Rai, che Donatella Raffai aveva sposato da appena un anno dopo una lunga convivenza durata 30 anni e due precedenti matrimoni.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 11 febbraio, a Roma alle ore 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia (al civico 732) con “la bara che sarà esposta al pubblico in chiesa per mezz’ora prima della funzione”.

“Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, Donatella una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state dette date cose, ma è tutto molto semplice” ha dichiarato Maestranzi.

Nata a Fabriano, in provincia di Ancona, nelle Marche, Donatella Raffai è vissuta praticamente sempre a Roma dove inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, prima come attrice e poi come autrice e presentatrice di alcune celebri trasmissioni Rai tra cui figurano Telefono Giallo e per l’appunto Chi l’ha visto?. L’ultima apparizione in tv risale al 1999 con Giallo 4, in onda sulle reti Mediaset.