Don Matteo 12 (replica): quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Don Matteo 12, la fiction con protagonista Terence Hill? La storia torna in onda con un ciclo di repliche su Rai 1 a partire da giovedì 2 giugno 2022, in prima serata dalle ore 21:25 e la dodicesima stagione è composta da dieci episodi. Una scelta subentrata con questa stagione, poiché in passato il numero era quasi raddoppiato. Fino all’undicesima stagione, i telespettatori hanno potuto contare su ben 25 episodi. Ma, con l’arrivo della dodicesima e poi tredicesima, si è passato ad un format più snello. Di seguito vi lasciamo il calendario della programmazione di Don Matteo 12, in replica su Rai 1. Precisiamo che tale programmazione potrebbe essere soggetta a variazione proprio perché si tratta di puntate già andate in onda:

Prima puntata, giovedì 2 giugno 2022

Seconda puntata, giovedì 9 giugno 2022

Terza puntata, giovedì 16 giugno 2022

Quarta puntata, giovedì 23 giugno 2022

Quinta puntata, giovedì 30 giugno 2022

Sesta puntata, giovedì 7 luglio 2022

Settima puntata, giovedì 14 luglio 2022

Ottava puntata, giovedì 21 luglio 2022

Nona puntata, giovedì 28 luglio 2022

Decima puntata, giovedì 4 agosto 2022

Durata

Quando dura (durata) ogni puntata di Don Matteo 12? In genere, gli episodi della fiction durano dai 45 ai 65 minuti. Alcuni episodi tuttavia hanno anche raggiunto i 120 minuti, per determinate occasioni. Ogni episodio in replica parte alle ore 21:25 e termina intorno alle 23:40.

Don Matteo 12 streaming e TV

Dove vedere Don Matteo 12 in diretta TV e live streaming? La fiction con Terence Hill va in onda in replica su Rai 1 a partire da giovedì 2 giugno 2022, alle ore 21:25. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Se invece vi interessa seguire la live streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. Inoltre, se volete recuperare le puntate in un secondo momento, potete farlo grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.