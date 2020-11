Domenico Iervolino, chi è il concorrente di All Together Now 2020

Domenico Iervolino è uno dei concorrenti di All Together Now 2020, il format di successo di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker che torna dal 4 novembre. Cantautore di 23 anni, è originario di Ottaviano, in provincia di Napoli. Complice il suo aspetto fisico decisamente notevole, non passerà certo inosservato! Si esibirà nel corso delle sei puntate del programma con l’obiettivo di vincere il premio finale di 50mila euro. Ma chi è Domenico Iervolino? Scopriamolo insieme.

Domenico ha soli 23 anni ma è già piuttosto conosciuto e seguito sui social. Originario di Ottaviano, in provincia di Napoli, sede del Parco Nazionale del Vesuvio, il concorrente di All Together Now studia Ingegneria Civile alla Federico II. Sin da sempre è appassionato di musica: il suo più grande sogno è quello di poter insegnare a suonare la chitarra ai bambini. Da circa un anno, Domenico fa parte di un trio musicale, chiamato “Thread”, di cui è cantante e autore.

Ha già maturato un’altra importante esperienza televisiva, nel 2019, all’interno del talent di Rai 2 The Voice of Italy. Dopo aver superato la selezione, Domenico Iervolino aveva scelto Gigi D’Alessio come suo coach. Nel 2020 è uno dei 12 concorrenti di All Together Nw, con l’obiettivo di vincere i 50mila euro del montepremi.

Le performance dei concorrenti saranno valutate dal “Muro umano”, composto da 100 personaggi fra cantanti esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo. La novità di quest’anno è la giuria Popolare ovvero 10 volti selezionati tra le candidature arrivate via social alla quale si aggiunge la giuria Vip composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo.

All Together Now 2020: concorrenti

Chi sono i 12 concorrenti di All Together Now 2020? Scopriamoli insieme.

Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca)

Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta)

Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò)

Claudia Ciccateri (18 anni, di Priverno)

Luigi Ernani Frezza (23 anni, di Napoli)

Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato)

Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano)

Antonio Marino (38 anni, di Napoli)

Giorgia Rizza (19 anni, di Limbiate)

Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo)

Savio Vurchio (52 anni, di Andria)

il duo “Gli amabili”, composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà (35 e 39 anni, di Varese e San Bonifacio).

