Domenica In Sanremo 2023 streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Mara Venier

DOMENICA IN STREAMING TV – Oggi, 12 febbraio 2022, alle ore 14 su Rai 1 torna Domenica In, ma in una versione speciale. Il programma di Mara Venier andrà in onda – come da tradizione – dal teatro Ariston di Sanremo. Lì dove ieri sera sono stati proclamati i vincitori del Festival di Sanremo 2023. Tutti i cantanti che hanno preso parte alla kermesse canora saranno ospiti della conduttrice e si esibiranno sul palco. Dove vedere la puntata speciale di Domenica In sul Festival di Sanremo 2023? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, domenica 12 febbraio 2023, a partire dalle ore 14. La puntata, salvo cambiamenti di programma, finirà alle ore 18,45.

Domenica In Sanremo 2023 streaming live

Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it, la piattaforma streaming che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Cantanti

Abbiamo visto dove vedere in tv e streaming Domenica In – Speciale Sanremo 2023, ma quali sono i cantanti che prenderanno parte alla puntata di oggi di Domenica In? Ecco la lista completa: