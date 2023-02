A che ora inizia Domenica In Sanremo 2023: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Domenica In Sanremo 2023, il programma condotto da Mara Venier in diretta dal teatro Ariston? La messa in onda dello show, in cui si esibiranno tutti i cantanti che hanno preso parte alla kermesse canora, è prevista a partire dalle ore 14. Il talk Rai andrà in onda fino alle ore 18,45. La durata complessiva sarà quindi di circa 4 ore e 45 minuti. I vari artisti si confronteranno con la conduttrice e con i vari ospiti che prenderanno posto sul palco.

Cantanti

Quali sono i cantanti che prenderanno parte a Domenica In – Speciale Sanremo 2023? Ecco la lista completa:

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Articolo 31 – Un bel viaggio

Ariete – Mare di guai

Colapesce e Dimartino – Splash

Colla Zio – Non mi va

Coma_Cose – L’addio

Elodie – Due

gIANMARIA – Mostro

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Giorgia – Parole dette male

I Cugini di Campagna – Lettera 22

Lazza – Cenere

LDA – Se poi domani

Leo Gassmann – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Modà – Lasciami

Mr. Rain – Supereroi

Olly – Polvere

Paola & Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Tananai – Tango

Ultimo – Alba

Will – Stupido

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Domenica In Sanremo 2023, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, domenica 12 febbraio 2023, a partire dalle ore 14. La puntata, salvo cambiamenti di programma, finirà alle ore 18,45. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming su RaiPlay.it, la piattaforma streaming che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.