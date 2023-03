Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 26 marzo 2023

Torna oggi, 26 marzo 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 26 marzo 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 26 marzo

Oggi, 26 marzo 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Come sempre ci saranno tanti ospiti. In particolare Mara Venier ricorderà Paolo Limiti che è stato uno dei parolieri più prolifici della musica leggera italiana, autore e conduttore.

Con Mara ci saranno tutti gli amici del grande Paolo Limiti. In particolare ci saranno: Justine Mattera, con cui fece molti programmi e che fu sua moglie; la cantante Giovanna e poi Tiziana Rivale (che canterà “La voce del silenzio” uno dei brani più celebri scritti da Limiti e portato al successo dalla sua amica Mina). Poi ancora: Manuela Villa, Iva Zanicchi, Gigi Finizio, un collegamento con Los Angeles con gli amici di Paolo e Mara ed una lunga intervista con Carlo Cinque, collaboratore di Limiti, persona che gli è stata a fianco negli ultimi 10 anni della sua vita e che ora si occupa dell’associazione Etta e Paolo Limiti. Non ci sarà invece Orietta Berti, grande amica di Paolo Limiti, invitata da Mara per questo ricordo, perché non ha avuto la liberatoria da parte di Mediaset con cui ha un contratto.

Altri momenti della puntata di oggi di Domenica in con Walter Veltroni e Neri Marcorè che parleranno del loro film “Quando“, poi torna Gabriella Labate, la moglie di Raf, per proseguire la chiacchierata di domenica scorsa, quindi la cantante Giorgia e l’attore Rocco Papaleo.

Ricordando poi Little Tony, in studio con Mara Venier la figlia Cristiana Ciacci, insieme ai suoi cinque figli Mirko, Martina, Melissa, Melania e Mattia. Cristiana canterà, insieme alla sua band “Little Tony family”, alcuni dei successi del papà, fra i quali “La spada nel cuore” e “Quando vedrai la tua ragazza”, oltre al mitico “Cuore matto”. Infine per la pagina musicale la coppia Nek e Francesco Renga, in concerto a settembre insieme all’Arena di Verona, che si esibiranno con due dei loro maggiori successi, “Fatti avanti amore” e “La tua bellezza”, oltre che con il nuovo singolo “L’infinito più o meno”.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 26 marzo 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.