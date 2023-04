Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 23 aprile 2023

Torna oggi, 23 aprile 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 23 aprile 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 23 aprile

Oggi, 23 aprile 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte con una lunga intervista con Rita Pavone. Momento questo del programma che naturalmente non si limiterà ad una chiacchierata con Mara, ma sarà anche l’occasione per risentire alcune delle canzoni più belle della cantante. Per il momento dedicato a “e compagnia bella” ci sarà un omaggio dedicato al “Bagaglino” con il suo padrone di casa Pierfrancesco Pingitore. Insieme a lui, per ricordare la celebre compagnia teatrale ideata da Pingitore insieme all’amico Mario Castellacci, ci saranno alcuni dei protagonisti di questa storica compagnia della capitale.

In studio è prevista la presenza di Leo Gullotta, indimenticabile signora Leonida di tanti show televisivi realizzati dal salone Margherita in Roma, sia su Rai sia su Fininvest. Ospiti di questo momento anche Martufello, Valeria Marini e Gabriella Labate. Dopo la presenza la scorsa settimana di Stefania Pezzopane, sarà ospite l’ex gieffino Simone Coccia.

Per il mondo del cinema ospite di Domenica in uno dei sex symbol del cinema italiano, ovvero Fabio Testi, quindi per la musica ospiti di zia Mara Andrea Sannino e Gigi Finizio.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 23 aprile 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.