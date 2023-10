Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 22 ottobre 2023

Torna oggi, 22 ottobre 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 22 ottobre 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 22 ottobre

Oggi, 22 ottobre 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si partirà con un talk su Ballando con le stelle, di cui ieri è andata in onda la prima puntata della nuova edizione. Ospiti due giudici del programma come Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, e ancora due concorrenti, Rosanna Lambertucci ed il giornalista Antonio Caprarica. Ma il grande colpo di questa settimana è la presenza in studio di Zucchero, uno dei cantanti italiani più amati e noti anche all’estero. Mara Venier ripercorrerà la sua carriera e ascolteremo alcune delle sue canzoni più belle. Sempre per il mondo della musica, ci sarà Emma Marrone. La cantante presenterà il suo nuovo album Souvenir, e parlerà del periodo brutto che ha recentemente vissuto con la scomparsa del papà. E ancora a Domenica In arrivano Paola Turci e la splendida Miriam Leone.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 22 ottobre 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.