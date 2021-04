Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 18 aprile 2021

Torna oggi, 18 aprile 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 18 aprile 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 18 aprile

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, oggi Mara Venier godrà della compagnia di tanti ospiti. Come sempre in primo piano le ultime novità e gli aggiornamenti sull’emergenza Covid, sul piano vaccinale e l’andamento dei contagi. Ospiti in studio di Mara Venier per discutere di questo il direttore sanitario dello Spallazani Professor Francesco Vaia e in collegamento il Professor Matteo Bassetti. Sempre per lo spazio Covid in collegamento il direttore del Giornale di Milano Alessandro Sallusti, la cantante veneta Donatella Rettore e l’assessore alla salute della Regione Lombardia Letizia Moratti.

La pagina degli spettacoli è rappresentata, secondo le anticipazioni di Domenica In, dalla popolare attrice Sabrina Ferilli e per la musica dai Coma_Cose, duo rivelazione che si è fatto conoscere dal grande pubblico durante lo scorso Festival di Sanremo. Lo spazio musicale sarà poi impreziosito da una storica band che in tanti anni di carriera ha collezionato moltissimi successi: i Ricchi e poveri.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 18 aprile 2021 dalle ore 14. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.

Come vedere Rai 1 anche in streaming

Potrebbero interessarti Milan Sassuolo streaming e diretta tv: dove vederla Ascolti tv sabato 17 aprile: Sotto copertura, Amici 2021, Città segrete Amici 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi (serale)