Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 9 ottobre 2022

Torna oggi, 9 ottobre 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 9 ottobre 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 9 ottobre

Oggi, 9 ottobre 2022, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte con un big della musica italiana, Biagio Antonacci, protagonista di una lunga intervista con Mara Venier, oltre ovviamente ad ascoltare alcune delle sue canzoni più belle. Si parlerà poi della prima puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle, partita ieri su Rai 1. Ospite uno dei concorrenti più attesi, Gabriel Garko.

Per la pagina del cinema ci saranno Pierfrancesco Favino insieme a Kasia Smutniak nelle sale dal 14 ottobre nel film “Il colibrì” di Francesca Archibugi. Favino per altro protagonista anche del film di Mario Martone “Nostalgia”, pellicola questa che è stata scelta per rappresentare l’Italia agli Oscar 2023 nella sezione miglior film internazionale. E ancora un vecchio amico di zia Mara, il comico Andrea Roncato, e il vulcanico e imprevedibile Morgan.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 9 ottobre 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.