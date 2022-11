Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 6 novembre 2022

Torna oggi, 6 novembre 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 6 novembre 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 6 novembre

Oggi, 6 novembre 2022, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte da un’ospite speciale: Monica Belucci che sarà ospite di Mara Venier insieme a Valerio Mastrandrea per parlare, fra le altre cose, del film Diabolik 2 dei Manetti Bros. Monica Bellucci interpreta in questo film Altea, mentre Valerio Mastrandrea veste i panni dell’ispettore Ginko. Poi per parlare del suo ultimo libro “Notte fonda” ospite della nona puntata del programma il conduttore televisivo Paolo Bonolis, mentre per passare al mondo della musica e per fare un omaggio al suo grande amico Lucio Battisti, in studio da zia Mara il cantautore Maurizio Vandelli. Si torna poi al cinema con Beppe Fiorello e Paolo Ruffini ospiti a Domenica in per parlare del film “Ragazzaccio“, diretto dallo stesso Ruffini. La pellicola racconta di come i ragazzi delle scuole, superiori in questo caso, abbiano vissuto la reclusione domestica forzata durante la fase più acuta della pandemia e di come il cyberbullismo abbia avuto una forte impennata durante quel disgraziato periodo. Non mancherà infine il consueto talk dedicato alla puntata di Ballando con le stelle andata con ospite Iva Zanicchi, quindi per la fiction “Vincenzo Malinconico” in studio l’attore che lo interpreta nella fiction del giovedì sera Massimiliano Gallo.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 6 novembre 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.