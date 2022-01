Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 23 gennaio 2022

Torna oggi, 23 gennaio 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 23 gennaio 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 23 gennaio

La puntata di oggi vedrà numerosi ospiti alternarsi nello studio di Mara Venier. Si parte con uno spazio dedicato all’emergenza Covid, con la variante Omicron che ha portato ad un’impennata di contagi. Gli ultimi aggiornamenti con il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, il Professor Francesco Le Foche e il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. In collegamento il professor Matteo Bassetti ed il direttore del quotidiano Libero Alessandro Sallusti. Con loro anche il noto cantautore napoletano Nino D’Angelo.

Per quanto riguarda gli ospiti musicali della puntata di oggi ci sarà Ivana Spagna, che ci farà riascoltare uno dei suoi cavalli di battaglia della prima parte della sua carriera, quella anglofona, Easy Lady. A pochi giorni dall’inizio del Festival, torna l’appuntamento con Tutti pazzi per Sanremo, con Bobby Solo che canterà Zingara, Gelosia, due suoi pezzi sanremesi e il celebre Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Nel corso del talk sanremese ci sarà anche Ivana Spagna che canterà Gente come noi e farà un omaggio all’indimenticabile Mia Martini con il pezzo Almeno tu nell’universo. Spazio anche a Nino D’Angelo con Senza giacca e cravatta e Mente cuore. Al dibattito sul Festival parteciperanno inoltre Pierluigi Diaco, Flavio Insinna che vedremo a fine mese alla guida di uno Speciale Eredità dedicato al Festival di Sanremo su Rai 1 e Rocio Munoz Morales.

Lo spazio dedicato al cinema, secondo le anticipazioni di Domenica In, sarà rappresentato dalle protagoniste della nuova pellicola di Enrico Vanzina Tre sorelle ovvero Serena Autieri, Rocio Morales, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini. Appuntamento dunque per la nuova puntata di Domenica In con Mara Venier per domenica 23 gennaio a partire dalle ore 14 ovviamente su Rai 1.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 23 gennaio 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.