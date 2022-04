Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 17 aprile 2022

Torna oggi, 17 aprile 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 17 aprile 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 17 aprile

Anche nel giorno di Pasqua Mara Venier tiene compagnia al suo pubblico con Domenica In. Ospite del salotto domenicale di Rai 1 sarà Leonardo Pieraccioni, che parlerà tra le altre cose del suo nuovo film “Il sesso degli angeli”. Nel cast anche Sabrina Ferilli, che sarà presente in collegamento. E poi lo spazio musicale con Al Bano, grande amico di Mara. Il cantante di Cellino, dopo una lunga intervista, si esibirà in un medley dei suoi intramontabili successi canori e poi con la figlia Jasmine nel brano “Nessuno“.

E ancora in questa domenica di Pasqua un momento di magia con Silvan. Il grande prestigiatore si esibirà davanti ad una platea di bambini. Sempre per i più piccoli ci sarà la decorazione delle uova di Pasqua insieme ad Ernst e Frau Knam. E poi la musica con l’orchestra Casadei guidata da Mirko, che si esibirà insieme a cinque coppie di ballerini di liscio. Ci sarà poi una lezione di ballo liscio a cura di Vito Coppola. Inoltre ospite di Mara Venier Gigi Marzullo che parlerà dl suo libro “La vita è un sogno” e formulerà simpaticamente cinque domande – alla sua maniera – a Silvan.

Infine i mitici Oliver Onions, ovvero Guido e Maurizio De Angelis, interpreti di alcune sigle di mitici telefilm degli anni Settanta, come Orzowei. Gli Oliver si esibiranno insieme ad un coro di bambini in un medley dei loro successi, più il brano “We are believe in love“. Per chiudere collegamento con la band di Made in Sud, che tornerà su Rai 2 il 18 aprile, domani, alle 21.20 con la conduzione di Lorella Boccia e Clementino.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 17 aprile 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.