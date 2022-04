Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 10 aprile 2022

Torna oggi, 10 aprile 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 10 aprile 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 10 aprile

Anche oggi si parte con il consueto aggiornamento sulla situazione del conflitto in Ucraina. Super ospite di questa puntata è Jovanotti, uno dei cantanti più amati dal pubblico, che non va spesso in tv. Un lungo incontro nel salotto di Zia Mara, un racconto della sua vita e della sua carriera, intervallato da tante canzoni. Come sapete, il prossimo 2 luglio da Lignano Sabbiadoro scatterà il secondo Jova beach party, il tour musicale nelle spiagge italiane che ha già conquistato tutti prima della pandemia, nel 2019. Inoltre da pochi giorni è uscito il nuovo album di Jovanotti, Mediterraneo, che parte del nuovo progetto del cantautore dal titolo “Disco del sole” che conterrà anche le tracce dell‘EP “La primavera” uscito lo scorso mese di dicembre. Tante nuove canzoni che potremo ascoltare dal vivo nel nuovo Jova Beach Party. Il tour terminerà il 10 settembre presso l’aeroporto di Bresso vicino a Milano. In questo nuovo album Jovanotti vanta collaborazioni con Enzo Avitabile, Shantel e Sixpim. Oltre a Jovanotti non mancheranno altri ospiti pronti a raccontarsi nello studio di Mara Venier.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 10 aprile 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.