Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda il 29 settembre 2019

La domenica pomeriggio porta Mara Venier nelle case degli italiani. Domenica In torna sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini con tanti nuovi ospiti e interviste per la sua terza puntata.

Il programma pomeridiano parte alle ore 14:00 dagli studi di Fabrizio Frizzi a Roma e aprirà le porte di questa domenica con un ospite importante dritto da casa Mediaset: stiamo parlando di Maurizio Costanzo.

Quali altri ospiti saranno presenti nel salotto di Mara Venier? Di seguito ecco le anticipazioni della terza puntata di Domenica In, in onda il 29 settembre 2019.

Domenica In, anticipazioni e ospiti del 29 settembre

Come anticipato poco fa, la terza puntata di Domenica In aprirà con un’intervista a Maurizio Costanzo, noto conduttore Mediaset nonché marito di Maria De Filippi (una grande firma nell’emisfero di Canale 5) che si confesserà alla Venier parlando non soltanto della sua lunga carriera da giornalista, ma anche dei suoi affetti, del suo nuovo ruolo di nonno e anche del programma “S’è fatta notte”, che torna su Rai 1 a partire da lunedì 30 settembre 2019 in seconda serata.

Un’altra ospite in casa Rai è Loretta Goggi, ancora una volta giudice di Tale e Quale Show che, da Mara Venier, oltre a cantare un medley dei suoi più grandi successi presenterà insieme a Max Giusti il nuovo film in uscita al cinema: s’intitola Appena un minuto e la vede protagonista, grazie alla regia di Francesco Mandelli.

Un altro grande ospite che torna a Domenica In è Stefano De Martino, che ha ritrovato l’amore con Belen Rodriguez dopo un periodo di lontananza e si racconterà alla Venier; inoltre parteciperà anche a un divertente gioco musicale che coinvolgerà anche Mara e tutto il pubblico in sala di Domenica In.

E ancora, vedremo Peppino Di Caprio insieme al suo inseparabile pianoforte che suonerà tutti i suoi successi (Champagne, Nun è peccato e tante altre), poi sarà la volta di Orietta Berti che interverrà a sorpresa con le sue 3 domande piccanti riguardo qualche ospite in studio (come aveva fatto con Giulia De Lellis).

Per lo spazio dedicato alle storie di Domenica In, Mara Venier lascerà la parola ad Eva Grimaldi, la cui relazione con Imma Battaglia è stata annunciata durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. La Grimaldi, convolata a nozze quest’anno, partecipa a Tale e Quale Show.

Potrebbero interessarti Ascolti tv sabato 28 settembre 2019: qual è stato il programma più visto di ieri Mirko Matteucci: ecco che fine ha fatto “Missouri 4” di Propaganda Live, la verità raccontata da Zoro Stasera in tv, programmi e film di sabato 28 settembre 2019: Ulisse, Amici Celebrities, Ci vediamo domani

Questo e tanto altro nella terza puntata di Domenica In, che vi aspetta su Rai 1 dalle ore 14:00 il 29 settembre 2019.