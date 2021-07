Doc – Nelle tue mani: le anticipazioni (trama) della seconda puntata

Doc – Nelle tue mani: la trama della seconda puntata, anticipazioni

Stasera, giovedì 1 luglio 2021, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda in replica la seconda puntata di Doc – Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero nei panni del dottor Fanti (storia vera di Pierdante Piccioni). Ma vediamo cosa succederà stasera.

Nel primo episodio della seconda puntata Andrea (Luca Argentero) torna in reparto come aiutante degli specializzandi, che fino a poche settimane prima erano terrorizzati da lui e che faticano ad abituarsi all’inaspettato rovesciamento dei ruoli. Mentre cerca di riconquistare l’ex moglie, la collaborazione con Giulia sul caso di un giovane manager si rivelerà ostica e ricca di sorprese. Nel secondo episodio della seconda puntata di Doc – Nelle tue mani, stando alle anticipazioni sulla trama, l’arrivo di un malato particolarmente importante per Giulia (Matilde Gioli) esaspera la competizione fra gli specializzandi e Andrea ha l’occasione di iniziare a conoscerli veramente. Nel frattempo, coinvolge il reparto nella ricerca della password della sua mail che potrebbe aiutarlo a ricostruire una parte fondamentale del suo passato, ma che qualcuno vuole nascondergli a tutti i costi.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama della seconda puntata di Doc – Nelle tue mani, ma dove vederla in diretta tv e streaming live? La serie tv va in onda dal 24 giugno 2021 alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire i vari episodi in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.